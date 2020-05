Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Müll illegal entsorgt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, K633, Brunshausen - Wolperode, Montag, 11.05.20, 06.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 11.05.20, 06.30 Uhr wurde der Polizei Bad Gandersheim eine illegale Müllentsorgung an einem Waldstück an er K633 zwischen Brunshausen und Wolperode mitgeteilt. Eine Kontrolle ergab, dass ein bislang unbekannter Verursacher sechs Säcke Hausmüll an der oben genannten Örtlichkeit illegal entsorgt hat. In welchem Zeitraum die Säcke dort abgelagert wurden, ist nicht bekannt. Zeugen, die in der Vergangenheit an der benannten Örtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell