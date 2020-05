Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Marienstraße, Samstag, 09.05.20, 10.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Samstag, 09.05.20, gegen 10.00 Uhr, kam es vor der, in der Marienstraße in Bad Gandersheim gelegenen Netto-Filiale zu einem Diebstahl zum Nachteil eines 83-jährigen Kunden des Geschäftes. Der aus Bad Gandersheim stammende 83-jährige wollte nach Erledigung seines Einkaufs die Waren vom Einkaufswagen in seinen Pkw bringen. Am Pkw angekommen stellte er fest, dass er eine zweite Tasche, einen blauen Einkaufsbeutel, in der sich seine Geldbörse, sein Handy und eine Digitalkamera befanden, am Einkaufswagen vergessen hatte. Trotz einer sofortigen Nachschau am zuvor benutzten Einkaufswagen konnte die Tasche nicht mehr aufgefunden werden. Ein unbekannter Täter hatte offensichtlich den unbeobachteten Moment genutzt und die Tasche mitgenommen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400,- EUR. Zeugen, die zur oben anstehenden Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

