Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Diebstahl aus einem PKW Zeugen gesucht

Mettingen (ots)

An der Wilhelm-Busch-Straße haben unbekannte Diebe in der Nacht zum Freitag (15.05.2020) einen PKW Mercedes durchsucht. Der PKW war dort am Donnerstabend, gegen 20.00 Uhr, abgestellt worden. Am nächsten Morgen um 07.45 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt. Unbekannte hatten sich offenbar über die Beifahrertür ins Fahrzeug begeben und dann im Innern nach Wertgegenständen gesucht. Nach ersten Erkenntnissen ist "lediglich" ein Ladekabel und eine Schirmmütze gestohlen worden. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

