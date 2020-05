Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl Pedelecs gestohlen

Ochtrup (ots)

Am Weißdornweg haben unbekannte Diebe aus einer Garage zwei Pedelecs gestohlen. Die Täter hatten sich in der Zeit zwischen dem späten Donnerstagabend (14.05.2020), 23.00 Uhr und Freitagmorgen, 06.45 Uhr, Zutritt zu der Garage verschafft. Den Geschädigten war dort am Morgen eine offenstehende Tür aufgefallen. Aus dem Raum stahlen die Unbekannten zwei Pedelecs im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise zu dem Diebstahl aus der Garage oder zum Verbleib der beiden schwarzen Pegasus-Pedelecs. Hinweise bitte unter 02553/9356-4155.

