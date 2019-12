Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim Abbiegen mit Radfahrer zusammengestoßen (18/1212)

Speyer (ots)

12.12.2019, 08:09 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Golf und einem Radfahrer kam es am Donnerstagmorgen an der Kreuzung "Rauschendes Wasser". Eine 52-jährige Autofahrerin aus Gleiszellen-Gleishorbach, die auf der Wormser Landstraße in Richtung Innenstadt fuhr, übersah beim Einbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße einen 18-jährigen Radfahrer, der sich auf dem parallel verlaufenden Radweg befand und den dortigen "Zebrastreifen" in Richtung Bahnhofstraße fahrend überqueren wollte. Beim Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Sturz und verletzte sich am Arm, so dass er sich in ein örtliches Krankenhaus begeben musste. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000EUR.

