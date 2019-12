Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Wohnhaus in Speyer-Nord (44/1212)

Speyer (ots)

12.12.2019, 07:20 - 14:50 Uhr

Zu einem Einbruch unbekannter Täter kam es am Donnerstag zwischen 07:20 - 14:50 Uhr im Wachholderweg in Speyer-Nord. Die Täter betraten dabei das Wohnhaus offensichtlich über eine zuvor durch sie beschädigte Terrassentür. Im Haus wurden mehrere Schränke und Behältnisse durchwühlt und Bargeld, Schmuck und drei Schmuckschatullen entwendet. Der Wert des Diebsgutes kann derzeit noch nicht beziffert werden. Auch in diesem Fall sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen / Fahrzeuge geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

