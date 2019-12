POL-PDLU: Speyer - Trickdiebstahl durch vermeintlichen Stadtwerkemitarbeiter (16/1212)

Polizeidirektion Ludwigshafen

Speyer - Trickdiebstahl durch vermeintlichen Stadtwerkemitarbeiter (16/1212) 11.12.2019, 14:40 Uhr

Ein 89-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag in der Steingasse in seinem Haus Opfer von Trickbetrügern. Ein Mann klingelte dort und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, der den Wasserstand prüfen zu müssen. Daraufhin gewährte der 89-Jährige dem Mann Eintritt. Während er geschickt durch den Mann abgelenkt wurde, dürfte/n weitere/r Täter das Haus betreten und Münzen, Uhren und Bargeld in mittlerem 4-stelligen Höhe entwendet haben. Den Diebstahl bemerkte der Geschädigte erst nachträglich, weshalb eine Anzeigenerstattung erst am nächsten Tag erfolgte. Der Täter wurde vom Geschädigten wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre, ca. 175 cm, korpulente Statur, dunkle kurze Haare.

Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Zudem ergeht der Hinweis, niemals fremden Personen Zutritt in die Wohnung/das Haus zu gewähren bzw. sich vorher entsprechende Ausweise zeigen zu lassen, durch welche zweifelsfrei beleget ist, dass es sich bei den Personen tatsächlich um beispielsweise städtische Mitarbeiter handelt.

