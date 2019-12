Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Brennender Feuermelder in Flüchtlingsunterkunft (00/1212)

Speyer (ots)

12.12.2019, 02:10 Uhr

Am Donnerstag gegen 02:10 Uhr geriet in der Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in der Spaldinger Straße ein an der Decke angebrachter Feuermelder im Flur eines Unterkunftskomplexes in Brand. Beim Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei hatte der Sicherheitsdienst der Einrichtung das betroffene Gebäude bereits evakuiert und den Feuermelder abgelöscht. Löschmaßnamen seitens der Feuerwehr waren nicht mehr erforderlich. Personen wurden durch das Brandereignis nicht verletzt, ein Gebäudeschaden war nicht feststellbar. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell