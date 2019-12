Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg

Mechtersheim - Versuchter Tageswohnungseinbruch (66/1112)

Speyer (ots)

11.12.2019, 13:15 - 15:30 Uhr

Am Mittwoch kam es im Zeitraum 13:15 - 15:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Wiesenstraße in Römerberg Ortsteil Mechtersheim. Es konnten dort Hebelspuren an der Hauseingangstür festgestellt werden. Zu einem Eindringen in das Wohnhaus ist es nicht gekommen. Möglicherweise wurde die Täter gestört, so dass sie ihr Vorhaben abbrachen. Der Polizei liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Zeugen/Anwohner, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell