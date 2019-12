Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auffahrunfall im Abfahrtsbereich auf die B9 (72/1112)

Speyer (ots)

11.12.2019, 17:25 Uhr

Zu einem Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten kam es am Mittwoch gegen 17:25 Uhr an der Anschlussstelle Speyer-Nord im Abfahrtsbereich auf die B9 Richtung Ludwigshafen. Dort fuhr ein 49-jähriger Skoda-Fahrer aus Speyer auf einen vorausfahrenden Kia einer 47-jährigen Frau aus Ludwigshafen auf, sodass dieser auf den davor fahrenden Kia eines 49-jährigen Ludwigshafener geschoben wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000EUR. Der 49-Jährige Kia Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht am Fuß verletzt.

