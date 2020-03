Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Autofahrer beschädigt Zäune

Trossingen (ots)

Beschädigungen an zwei Zäunen sind die Folge eines Unfalls am gestrigen Montag, 23. März, gegen 18.20 Uhr. Ein 81-Jähriger bog mit seinem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit in die Lichtbachstraße ein, kam dort unkontrolliert auf den Gehweg und beschädigte daraufhin den Zaun eines Hauses in der Kronen- und eines in der Schmutterstraße. Des Weiteren wurde eine hölzerne Baumstütze der öffentlichen Begrünung beschädigt. Der Sachschaden an den Zäunen beläuft sich auf insgesamt rund 1.200 Euro.

