Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Einbruch in ein Elektro-Geschäft (22.03.2020 - 23.03.2020)

Spaichingen (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 20.15 Uhr und 7.30 Uhr in der Straße "Vorgasse" gewaltsam Zutritt in ein Elektro-Geschäft, durchsuchte die Büroräume und entwendete aus dem Verkaufsraum eine elektronische Registrierkasse mit dem darin befindlichen Bargeld. Des Weiteren nahm der Unbekannte mehrere hochwertige Rasierapparate der Marke "Braun" mit. Die genaue Höhe des Gesamtschadens dürfte bei rund 2.000 Euro liegen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424/93180, in Verbindung zu setzen.

