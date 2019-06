Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Bienenvölker gestohlen; Südbrookmerland - Dieselkraftstoff entwendet; Wiesmoor - Sachbeschädigung auf Golfplatz

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Bienenvölker gestohlen

Unbekannte haben zwischen Sonntag und Dienstag Bienenvölker aus einem Wald in Aurich gestohlen. Aus einem abgelegenen Wäldchen am Schattenweg entwendeten die Täter zwischen Sonntag, 6 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, drei Kleinstbienenvölker. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Dieselkraftstoff entwendet

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Südbrookmerland Dieselkraftstoff aus Arbeitsmaschinen gestohlen. Etwa 1000 Liter Kraftstoff stahlen die Täter aus insgesamt vier Maschinen, die auf einer Baustelle an der Gewerbestraße abgestellt waren. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04942 1337.

Wiesmoor - Sachbeschädigung auf Golfplatz

Auf einem Golfplatz in Wiesmoor haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag eine Spielbahn beschädigt. Nach bisherigem Erkenntnisstand beschädigten sie zwischen Freitag, 21:30 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, Ballwäscher und Bunkerhaken. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 04944 9169110.

