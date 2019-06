Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall; Norden - Unfallzeugen gesucht; Norden - Unfallzeugen nach Auffahrunfall gesucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Eine 33 Jahre alte Autofahrerin aus Wirdum ist am Montagmorgen in Norden mit einer 50-jährigen Autofahrerin aus Dunum zusammengestoßen. Die 33-Jährige fuhr gegen 9:30 Uhr mit einem VW Touran auf der Bahnhofstraße stadteinwärts auf dem rechten Fahrtstreifen. Die 50-jährige Fahrerin eines Renault Twingo fuhr in die entgegengesetzte Richtung und wollte nach links auf das Bahnhofsgelände abbiegen. Der Autofahrer, der links neben der VW-Fahrerin fuhr, winkte die Renault-Fahrerin durch. Die 50-Jährige übersah beim Abbiegen jedoch die VW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die beiden Autofahrerinnen wurden leicht verletzt.

Norden - Unfallzeugen gesucht

Ein unbekannter Autofahrer ist am Freitagnachmittag auf dem Addinggaster Weg in Norden mit einem 12 Jahre alten Radfahrer zusammengestoßen. Der Junge aus Norden wollte mit seinem Rad vom Addingaster Weg in den Siedlungsweg abbiegen. Der Autofahrer, der aus dem Siedlungsweg kam, übersah den Jungen offenbar und stieß mit ihm zusammen. Der 12-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Ohne seine Personalien anzugeben, entfernte sich der Autofahrer vom Unfallort. Der Vorfall ereignete sich zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr. Möglicherweise handelte es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen grünen Kleinwagen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Norden - Unfallzeugen nach Auffahrunfall gesucht

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem Motorrad und einem Citroen C3 ist es am Samstag gegen 19:40 Uhr in Norden gekommen. Der 19 Jahre alte Motorradfahrer und seine 16 Jahre alte Mitfahrerin aus Norden wurden leicht verletzt. Auslöser des Unfalls war offenbar ein roter Kleinwagen, der in der Westerstraße (Einbahnstraße) in falscher Fahrtrichtung fuhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04931 9210.

