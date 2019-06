Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moorweg - Baumaschine gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moorweg - Baumaschine gestohlen

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag eine Vibrationsplatte von einem Grundstück in Moorweg gestohlen. Zwischen 14 Uhr und 16:45 Uhr entwendeten die Täter die Vibrationsplatte CF 2 der Marke Weber von einem Grundstück am Königsweg. Hinweise zum Vorfall oder zum Verbleib der Baumaschine nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell