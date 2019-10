Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Polizei führt Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr durch

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Von Dienstag (29. Oktober) auf Mittwoch (30. Oktober) führten Polizisten der Polizeiwache Rheinhausen Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr durch. Die Beamten legten hierbei den Fokus auf die Bekämpfung der Hauptunfallursachen Geschwindigkeit, Alkohol- / Drogenkonsum und missbräuchliche Benutzung elektronischer Geräte. Zu den Kontrollörtlichkeiten zählten insbesondere der Hochemmericher Markt, die Brücke der Solidarität, die Geeststraße und die Düsseldorfer Straße in Rumeln-Kaldenhausen. Insgesamt gingen den Beamten über 56 Temposünder ins Netz. Während 53 mit einem Verwarngeld davon kamen, müssen drei mit einer Anzeige rechnen. Der traurige Spitzenreiter war hier der Fahrer eines Pkw, der mit 102 km/h auf der Brücke der Solidarität gemessen wurde. Den Mann erwartet ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Sieben Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt und weitere sechs waren zeitweise im Blindflug unterwegs, weil sie ihre Aufmerksamkeit während der Fahrt auf ihr Handy richteten. Hierfür wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig. Auf der Atroper Straße kontrollierten die Polizisten den Fahrer (36) eines schwarzen E-Rollers, weil er ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Im Bereich des Logports überprüften die Einsatzkräfte zahlreiche Lkw-Fahrer und deren Fahrzeuge auf Verkehrstüchtigkeit. Hierbei zogen die Polizisten eine positive Bilanz: keiner der Fahrer stand unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Auch ihre Fahrzeuge waren in einem einwandfreien Zustand. "Wir werden weiterhin konsequent, unter Ausschöpfung sämtlicher rechtlicher Möglichkeiten die Einhaltung von Verhaltensvorschriften überprüfen und den gewerblichen Personen- und Güterverkehr kontrollieren" betonte Polizeihauptkommissar Schmidt, Einsatzleiter des Schwerpunkteinsatzes. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell