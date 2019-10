Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Sieben auf einen Streich - Notorischer Parksünder begleicht seine Verwarngelder

Duisburg (ots)

Gleich sieben Knöllchen beglich ein 23-jähriger Duisburger am Dienstag (29. Oktober) beim Bezirksdienst der Polizei in Wanheimerort. Durch fortwährende Parkverstöße des Mannes waren Verwarngelder in Höhe von 130 Euro aufgelaufen. Da er diese nicht bezahlt hatte, drohte ihm der zuständige Bezirksbeamte jetzt eine so genannte Erzwingungshaft für die Dauer von neun Tagen an. Kurz darauf erschien der Parksünder bei der Polizei und beglich seine Schuld.

