Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Trio raubt Bargeld

Duisburg (ots)

Drei Unbekannte haben am Dienstagnachmittag (29. Oktober, 17 Uhr) einen 17-Jährigen im Iltispark von hinten angefallen, ihm Bargeld aus dem Portemonnaie geraubt und sind anschließend davongelaufen. Der leicht verletzte 17-Jährige flüchtete in eine nahegelegene Arztpraxis, in der er sich behandeln ließ. Die drei Täter sollen zwischen 17 und 19 Jahre alt sein. Einer von ihnen trug eine schwarze Winterjacke, zwei hatten graue Pullis an. Zeugen, die den Raub beobachtet haben, wenden sich bitte an die Kripo (KK 13) unter 0203 280-0. (stb)

