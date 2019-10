Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Falscher Helfer stiehlt Geld aus Rollatorkorb

Duisburg (ots)

Als eine 96 Jahre alte Frau am Dienstag (29. Oktober) um 12 Uhr von Besorgungen nach Hause zum Platanenhof kam, ist plötzlich ein Unbekannter neben ihr erschienen. Der Mann half ihr und trug den Rollator die Stufen hinauf zur Haustür. Er nuschelte etwas Unverständliches und ging sehr schnell wieder weg. Im Haus bemerkte die Duisburgerin, dass ihr Kuvert samt Bargeld aus dem Rollatorkorb fehlt. Der falsche Helfer soll etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß sein und eine dunkle Hautfarbe haben. Er trug eine bäunliche, etwas längere Jacke, hatte einen Hut auf und ein dunkles Handy in der linken Hand. Die Polizei sucht Zeugen, die die "Hilfestellung" an der Haustür der Seniorin gesehen haben. Sie erreichen das zuständige KK 36 unter 0203 280-0.

Die Polizei warnt davor Bargeld, auch wenn es in Briefumschlägen oder kleinen Beuteln nicht von außen sichtbar ist, in Körben oder Einkaufstaschen zu transportieren. Diebe haben leichtes Spiel, wenn Sie beispielsweise mit einem Griff ein Kurvert stehlen können, indem sich Bares befindet.

