Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Geschwindigkeitskontrollen zeigen Wirkung

Duisburg (ots)

Am Dienstag (29. Oktober) führte der Verkehrsdienst von mittags bis in die Abendstunden Geschwindigkeitskontrollen auf der Straße Am Brink (L60) durch. Wegen einer Brückensperrung auf der A40, die für Lkw über 40 Tonnen gilt, wurde auf der L60 eine weitere Waage eingerichtet. Dadurch verengt sich im Bereich der Kontrollstelle die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen, auf dem eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h gilt. Von mehr als 3000 kontrollierten Fahrzeugen verstießen insgesamt 282 Pkw- und Lkw-Fahrer gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung. Während 262 Fahrzeugführer ihr Verwarngeld auf dem Postweg erhalten, müssen 20 Fahrzeugführer mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Trauriger Spitzenreiter an dem Tag war der Fahrer eines Renault Clio, der gegen 19:15 Uhr die Kontrollstelle mit einer Geschwindigkeit von 87 km/h passierte. Den Mann erwartet ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro und ein Monat Fahrverbot. Die Polizei Duisburg wird auch künftig unangemeldete Kontrollen auf der L60 durchführen. (dab)

