Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Folgemeldung: Brand einer Dachgeschosswohnung - Vermisster begeht Suizid

Duisburg (ots)

Am Dienstag (29. Oktober) verständigte ein Zeuge gegen 8 Uhr die Leitstelle der Polizei, weil er unterhalb der Brücke der Solidarität im Bereich des Rheinufers einen Leichnam entdeckte. Ermittler des KK11 konnten den Toten bergen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die Obduktion des Mannes an. Ein Gerichtsmediziner kam hierbei zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Leichnam um den bis dato vermissten Wohnungsinhaber (60) von der Gravelottestraße handelt, gegen den die Polizei wegen schwerer Brandstiftung ermittelte. Nach bisherigen Ergebnissen sprang der Duisburger in Suizidabsicht von der Brücke. (dab)

Unsere bisherige Berichterstattung zu dem Vorfall ist über den nachfolgenden Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4417815

