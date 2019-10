Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Brand einer Dachgeschosswohnung - Mieter vermisst

Duisburg (ots)

Am Dienstag (29. Oktober) sind Feuerwehr und Polizei gegen 5 Uhr zu einem Brand eines Dachgeschosses auf der Gravelottestraße ausgerückt. Eine Streifenwagenbesatzung, die als erstes an der Örtlichkeit eintraf, begann mit der Evakuierung des Mehrfamilienhauses. Als die Beamten die Wohnungstüre im Dachgeschoss eintraten, schlugen ihnen aus der vermüllten Wohnung bereits Flammen entgegen. Ob sich der dort gemeldete Mieter (60) zu dem Zeitpunkt noch in der Wohnung befand, war unklar. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr wurden die unmittelbar angrenzenden Häuser evakuiert. Da sich in der Wohnung zwischen dem Unrat zahlreiche Glutnester befanden, dauerten die Löscharbeiten mehrere Stunden an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ein Brandsachverständiger angefordert. Die Brandermittler konnten bei der Begehung des Brandortes den Wohnungsinhaber nicht auffinden. Weil Feuerwehr und die Ermittler der Polizei in der Wohnung Anhaltspunkte für Brandbeschleuniger fanden, geht man derzeit von einer (vorsätzlichen) schweren Brandstiftung aus. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Gravelottestraße und die Wanheimer Straße waren für die Dauer des Einsatzes nur eingeschränkt befahrbar. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariates 11 dauern an. (dab)

