POL-DU: Stadtgebiet: Zwei Kontrollen und zwei Festnahmen

Duisburg (ots)

Am Montag (28. Oktober) hatte eine Zivilstreife des Verkehrsdienstes gleich zweimal den richtigen Riecher: Um 10 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Brückenstraße in Höhe der Liebfrauenstraße in Hochfeld einen Mann, der sich verdächtig verhielt. Als sie seine Ausweisdokumente überprüften, wussten sie auch warum der 20-Jährige nervös geworden war. Nach dem jungen Mann wurde gefahndet, weil er im dringenden Tatverdacht steht, an dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Duisburger Tierklinik am sechsten März beteiligt gewesen zu sein. Der Festgenommene befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Unsere bisherige Berichterstattung zu dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Duisburger Tierklinik ist über die nachfolgenden Links abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4211562 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4237098

Gegen zwölf Uhr ging denselben Beamten der Fahrer (29) eines schwarzen Audi A8 mit albanischen Kennzeichen ins Netz, der in Hochfeld verbotswidrig von der Wanheimer Straße nach links in die Liebfrauenstraße abbog. Als sie den Verkehrssünder auf der Brückenstraße zur Rede stellten, versuchte er eine Geldbörse im Auto zu verstecken. In der Geldbörse entdeckten die Einsatzkräfte eine größere Bargeldsumme, zu deren Herkunft der albanische Staatsangehörige widersprüchliche Angaben machte. Weil den Polizisten erhebliche Zweifel aufkamen, dass der Audi-Fahrer der rechtmäßige Eigentümer des Bargeldes ist, stellten sie es zur Gefahrenabwehr sicher. Während die Beamten mit dem 29-Jährigen sprachen, kam der Verdacht auf, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest sollte die Vorahnung der Beamten bestätigen. Bei einer Durchsuchung seines Autos kamen allerdings keine Drogen zum Vorschein. Auf der Wache entnahm ein Arzt dem berauschten Mann eine Blutprobe. Weil er lediglich über eine Meldeanschrift in Albanien verfügte, konnte der Tatverdächtige erst nach einer Sicherheitsleistung im dreistelligen Euro-Bereich und einer Anzeige im Gepäck wieder gehen. (dab)

