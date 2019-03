Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Bewaffneter Raub auf Tierklinik - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (6. März) betraten gegen 19:00 Uhr drei Bewaffnete eine Tierklinik auf der Wintgensstraße und forderten Bargeld. Zur Tatzeit befanden sich circa 15 Kunden und Mitarbeiter im Objekt. Zwei der Täter bedrohten die Anwesenden mit Schlagstöcken, ein Dritter mit einer Pistole. Das Trio erbeutete die Tageseinnahmen der Klinik und die Geldbörse einer Kundin (28). Die Täter flüchteten in einem grauen Renault Twingo - dieser war kurz vor der Tat gegen 17:30 Uhr auf dem Sternbuschweg an einer Pizzeria gestohlen worden und war mit der Reklame "Nudelhaus Toni" versehen. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die alarmierte Polizei das verlassene Fluchtfahrzeug an der Stadtgrenze zu Mülheim. Der Wagen wurde sichergestellt. Nach Zeugenaussagen waren die Täter allesamt dunkel gekleidet, trugen Sturmhauben und sollen zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes. Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen machen können oder den Twingo im Zeitraum von 17:30 - 19:15 Uhr im Stadtgebiet gesehen haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203-280-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell