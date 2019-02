Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Innenministerium sichert Finanzierung für neues Feuerwehrauto der Gemeinde Zemitz

Schwerin (ots)

Innenminister Lorenz Caffier hat heute an die Bürgermeisterin der Gemeinde Zemitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Susanne Darmann, einen Bewilligungsbescheid für ein neues Löschfahrzeug (TSF-W) in Höhe von 54.300 Euro übergeben. Die Neuanschaffung soll rund 163.000 EUR kosten, neben dem Land beteiligt sich auch der Landkreis mit 54.300 Euro an der Finanzierung. Das bisherige Fahrzeug stammt noch aus dem Jahr 1985.

Die Freiwillige Feuerwehr Zemitz ist nicht nur für die eigene Gemeinde da, sie nimmt auch Aufgaben im Amtsbereich "Am Peenestrom".

Minister Caffier dankte bei seinem Besuch in Zemitz den Feuerwehrfrauen und -männern für ihre ehrenamtliche Arbeit. "Auch an den Wochenenden, wenn andere ihre Freizeit genießen, müssen Sie ausrücken, um anderen Menschen zu helfen. Dazu kommen Tage für die Ausbildung. Das wird von vielen Menschen oft nicht so wahrgenommen, deshalb nutze ich gern solche Gelegenheiten wie heute. Jeder könnte ganz schnell auf Hilfe von gut ausgebildeten Feuerwehrleuten angewiesen sein. Nicht zu unterschätzen ist auch die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehren für das Dorfleben in unserem Land."

