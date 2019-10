Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Betrugsmasche mit falschen Polizisten: Kripo-Beamte beraten in der Mercatorhalle

Duisburg (ots)

Achtung: Falscher Polizeibeamter! Über diese miese Masche der Trickbetrüger, die sich als Polizisten ausgeben, informieren Kripo-Beamte von der Kriminalprävention der Duisburger Polizei am Mittwoch, 30. Oktober, an einem Infostand im Eingangsbereich der Philharmonie in der Mercatorhalle. Vor dem Konzert werden die Experten ab 18.30 Uhr Rede und Antwort stehen. Sie erklären genau, wie die angeblichen Polizeibeamten vorgehen: Die Trickbetrüger machen den Opfern Angst vor einem bevorstehenden Einbruch oder anderen Straftaten, bei denen ihr Vermögen in Gefahr ist und bringen ihre Opfer dazu, das Barvermögen oder sogar den Inhalt von Bankschließfächern nach Hause zu holen, um es anschließend an einen vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben.

Deswegen gilt grundsätzlich:

- Die Polizei wird Sie nie am Telefon auffordern, Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben! Die Polizei holt auch niemals Wertsachen oder Bargeld bei Ihnen ab! - Bekommen Sie so einen verdächtigen Anruf, seien Sie misstrauisch und legen auf! - Rufen Sie die echte Polizei über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt! - Geben Sie nie Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten! - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes wurden, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige!

