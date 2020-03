Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o. R.). Zusammenstoß im Kreisverkehr

Zimmern o. R. (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw in einem Kreisverkehr ist es am gestrigen Montag, 23. März, gekommen. Ein 79-Jähriger war mit seinem VW gegen 16.30 Uhr auf der Flözlinger Straße unterwegs und wollte in einen dortigen Kreisverkehr einbiegen. Hierbei übersah er das Fahrzeug einer 29-jährigen Frau, das sich bereits im Kreisverkehr befand und die beiden stießen zusammen. In der Folge rutschte der Renault der 29-Jährigen über den Bordstein, eine kleine Böschung hinunter und kam auf dem Parkplatz einer Bäckerei zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 79-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille. Er wurde zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Der Renault musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Michaela Gerster

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1018

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell