POL-ST: Rheine Mesum, Unfallflucht

Am Freitag (15.05.), gegen 08.55 Uhr, kam es an der Kreuzung Mesumer Str. / Vennweg / Hünenstr. zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Mann fuhr mit seinem silbernen VW Passat den Vennweg und beabsichtigte auf die Mesumer Straße nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr dort eine 28jährige Frau mit ihrem schwarzen Pkw Kia in Richtung Mesum. Der Mann bog ab, ohne auf die Vorfahrt der jungen Frau zu achten. Die 28jährige musste ein Ausweichmanöver einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Beim Wiedereinscheren auf ihre Fahrbahn verlor sie jedoch die Kontrolle und fuhr mit den beiden linken Rädern gegen die Bordsteinkante der Mittelinsel. Beide Räder wurden dabei beschädigt. Unfallzeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215 in Verbindung zu setzen.

