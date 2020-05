Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brandstiftung, Müllcontainer in Brand gesteckt

Greven (ots)

Am Dienstag (19.05.), gegen 02.05 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Müllcontainerbrand gerufen. Der Container stand in der Zufahrt zum Parkplatz Emsweg 10. Noch während der Löscharbeiten wurde ein zweiter Brandort gemeldet. Ein weiterer Müllcontainer brannte auf der Fußgängerbrücke von der Rathausstraße zum Hallenbad. In beiden Fällen ist eine Selbstentzündung auszuschließen. Die Müllcontainer wurden stark beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

