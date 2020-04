POL-LER: Nachtrag zur heutigen Pressemitteilung

Polizeiinspektion Leer/Emden

Moormerland - Bienenvolk verendet

Moormerland - In der Zeit zwischen Samstagabend und Montagnachmittag nahm ein bislang unbekannter Täter die Deckel von drei Bienenkästen ab. Durch den entstandenen Kälteeinfluss verendeten die Bienenvölker. Die Tat ereignete sich auf einem Grundstück am Anfang der Georgswieke (Nähe Westerwieke) im Ortsteil Jheringsfehn. Der Schaden wird auf eine obere dreistellige Summe geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

Polizei Moormerland: 04954-955450

