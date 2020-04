Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.04.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung/Verstoß gegen das Waffengesetz ++ Farbschmierereien an Grundschule ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Sachbeschädigung/Verstoß gegen das Waffengesetz

Leer - Am gestrigen, frühen Morgen, gegen 04:30 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis, dass eine männliche Person eine Fensterscheibe eines Geschäftes in der Heisfelder Straße mit einem Verkehrsschild eingeschlagen haben soll. Die Beamten konnten den Mann schließlich im unmittelbaren Umfeld antreffen. Der 20-Jährige aus Leer zeigte sich während der Sachverhaltsaufnahme unkooperativ und stand offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Weiterhin erhielten die Beamten den Hinweis, dass der Leeraner eine Waffe bei sich geführt und die Tatörtlichkeit im Anschluss verlassen habe. Bei einer Absuche des Umfeldes stellten die Beamten im Buschwerk eine Schreckschusspistole fest. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt und der 20-Jährige der Dienststelle zugeführt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rhauderfehn - Farbschmierereien an Grundschule

Rhauderfehn - In der Zeit zwischen Freitagmittag und gestern Vormittag besprühten bislang unbekannte Täter ein Kellerfenster, eine Gebäudewand und ein Spielgerät einer Grundschule in der Straße "Rajen". Zeugen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Rhauderfehn gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen grauen Skoda, der an einem Seitenstreifen in der Burgstraße in Höhe der Hausnummer 9 abgestellt war. Der Unfall ereignete sich bereits in der Zeit zwischen dem 27.03.2020, 14:00 Uhr, und dem 28.03.2020, 16:00 Uhr. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Emden gebeten.

