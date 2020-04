Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 04.04.2020

Leer/Emden (ots)

Emden - Brand eines Pkw Am Samstag, gegen 01:45 Uhr, fängt ein in der Hermann-Allmers-Straße in einer Haltbucht geparkter Pkw aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr der Stadt Emden befinden sich zur Brandbekämpfung am Ereignisort. Durch die starke Hitzeentwicklung wird ein weiterer Pkw beschädigt. Eine Spurensuche der Polizei am engeren und erweiterten Brandort ist erfolgt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

