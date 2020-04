Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Emden und der Polizeiinspektion Leer/Emden ++ Ab sofort verstärkte Kontrollmaßnahmen - auch an Baumärkten ++

Ab morgen öffnen die Bau- und Gartenmärkte in der Region auch wieder für die Privatkunden. Einige könnten diese Öffnung als eine "Lockerung" der derzeit bestehenden Verordnung verstehen. Die Stadt Emden und die Polizeiinspektion Leer/Emden warnen allerdings vor diesem Trugschluss. Die geltenden Regelungen der Kontaktbeschränkungen haben nach wie vor Bestand und werden weiterhin durch die Polizei, gerade im Hinblick auf die Neuregelung bzgl. der Bau-und Gartenmärkte, kontrolliert. Aus diesem Grund führt die Stadt Emden gemeinsam mit Kräften der Polizeiinspektion Leer/Emden neben den bereits bestehenden Überprüfungen proaktiv Kontrollen an den Bau-und Gartenmärkten durch. Dabei wird sowohl das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger vor und in den Märkten sowie das Auftreten der Märkte selbst in den Fokus genommen. Diese stringenten Kontrollen haben das Ziel, das Risiko einer Infizierung mit dem Corona-Virus für die ostfriesische Bevölkerung weitestgehend zu minimieren.

Tim Kruithoff, Oberbürgermeister der Stadt Emden appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: "Machen Sie zum Eigenschutz von dem Angebot nur bei wirklich dringendem Bedarf Gebrauch und achten Sie auf die Abstands- und Hygienevorschriften!" Die Bau-und Gartenmärkte haben sich bereits auf ihre Öffnung für die Privatkunden eingestellt. Offene Fragen werden bereits heute durch entsprechende Aufklärungsgespräche der Stadt Emden und der Polizei mit den verantwortlichen Betreibern der Märkte geklärt, um einen größtmöglichen Schutz für die Kunden zu gewährleisten. Arno Peper, Leiter des Polizeikommissariats Emden, sagt zu den Kontrollen:" Ich verstehe es als eine gemeinsame Aufgabe der Stadt Emden und der Polizei diese intensiven Kontrollen zur Vermeidung von Infektionsgefahren durchzuführen. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger maßgeblich die Verbreitung des Corona-Virus beeinflussen kann. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich auch weiterhin darauf einstellen, dass Verstöße gegen die bestehenden Regelungen geahndet werden." Die Stadt Emden und die Polizeiinspektion Leer/Emden appelliert daher an die Eigenverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger. Es ist weiterhin wichtig, dass die Regelungen der Kontaktbeschränkungen und der Hygienevorschriften präzise eingehalten werden. Es ist darüber hinaus ein Mindestabstand von 1,5 Metern gegenüber anderen Personen einzuhalten. Jeder, der sich an die geltenden Vorgaben hält, trägt einen Teil dazu bei, die Bevölkerung zu schützen.

