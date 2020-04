POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.04.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - In der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmittag kam es auf einem Parkplatz in der Wilhelm-Hauff-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw Opel rechtsseitig am Fahrzeugheck beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers, welcher sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernte, um ein rotes Fahrzeug. Zeuge oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Rennradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Emden - Am Mittwochnachmittag befuhr ein 35-jähriger Mann aus Emden die Larrelter Straße in Richtung Wybelsum. An der Kreuzung der Larrelter Straße / Niedersachsenstraße übersah er offenbar das für ihn geltende Rotlicht der Ampel, weshalb er im Kreuzungsbereich mit dem Pkw einer 35-jährigen Frau aus der Krummhörn kollidiert, welche von der A 31 (AS Emden-West) in Richtung Niedersachsenstraße fuhr. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Borkum - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Borkum - Bei einem Verkehrsunfall in der Randzelstraße wurde am Mittwochnachmittag ein 53-jähriger Motorradfahrer ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Insulaner mit seinem Motorrad die Randzelstraße und stürzte aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache in einem kurvigen Straßenabschnitt alleinbeteiligt auf die linke Seite. Durch den Sturz wurde der Mann schwer verletzt. Er konnte sich dennoch eigenständig zu seiner Wohnanschrift begeben. Die Ehefrau des Mannes zog den Rettungsdienst hinzu. Zur weiteren medizinischen Betreuung wurde der Mann zum Festland geflogen.

Borkum - Sachbeschädigung - Zeugen gesucht!

Borkum - Bereits am vergangenen Samstag kam es in der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr in der Upholmstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter suchten nach bisherigem Kenntnisstand die an der Hausfassade angebrachte Verteilerbox für Telefon-/TV- und Internetkabel eines Mehrfamilienhauses auf und durchtrennten mit einem scharfen Gegenstand die genannten Kabel einer Wohnpartei. Der Schaden beläuft sich auf eine obere zweistellige Summe. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

