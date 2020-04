POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.04.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen ++

Moormerland - Am Dienstagmittag kam es gegen 12:00 Uhr im Einmündungsbereich der Uthuser Straße / Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Männer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 56-jähriger Mann aus Moormerland mit seinem Pkw Dacia die Hauptstraße aus Richtung Moormerland kommend und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links in Richtung Leer zu fahren. Offenbar übersah er hierbei einen aus Neermoor kommenden 31-jährigen Mann aus Moormerland mit seinem Pkw Opel. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich beide Männer leicht verletzten. Sie wurden in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt.

