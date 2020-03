Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Ladendieb wehrt sich ++ Auseinandersetzung vor Supermarkt ++ Diebstahl aus Baucontainer ++ Brand einer Gartenlaube ++

Leer - Ladendieb wehrt sich

Leer - Am Montagabend kam es gegen 18:30 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Logaer Weg zu einem Ladendiebstahl. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein 23-jähriger Mann ins Visier von Mitarbeiterinnen des Marktes, da sich dieser auffällig in der Getränkeabteilung verhielt. In der Folge beobachteten die Mitarbeiterinnen, wie der Mann Getränke unter seinem Pullover versteckte und den Laden im Anschluss verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Auf diesen Umstand angesprochen verneinte der Mann die Tat. Durch eine Mitarbeiterin wurde der Mann festgehalten. Dies wollte er offenbar nicht zulassen und schubste die Frau zur Seite. Im Anschluss flüchtete er fußläufig. Eingesetzte Beamte konnten den Mann im Nahbereich antreffen und kontrollieren. Hierbei wurde das Diebesgut (zwei Getränkedosen im unteren einstelligen Gesamtwert) festgestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Emden - Auseinandersetzung vor Supermarkt

Emden - Vor einem Supermarkt am Neuen Markt kam es am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Eine bislang unbekannte männliche Person, welche auf ein Alter von 25 Jahren geschätzt wird und u.a. eine schwarze Basecap trug, griff ersten Erkenntnissen zufolge einem 52-jährigen Mann aus Emden an den Hals und schlug diesem zudem mit der Hand ins Gesicht. Durch diese Handlung verloren beide Männer das Gleichgewicht und stürzten im Anschluss in Werbeaufsteller des Supermarktes. Die Hintergründe der Tat sind derzeit nicht bekannt. Der 52-jährige wurde leicht verletzt. Die Werbeaufsteller wurden beschädigt. Der unbekannte Täter entfernte sich fußläufig von der Örtlichkeit. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Diebstahl aus Baucontainer

Emden - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Straße Agterum durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses Zugang zu einem Baucontainer. Aus dem Inneren des Containers wurde u.a. eine Motorsäge entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Brand einer Gartenlaube

Leer - Am Montagnachmittag kam es gegen 15:45 Uhr in einer Kleingartenkolonie in der Straße An den Gärten zu einem Brand einer Gartenlaube. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Dach der Laube. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Großteil der Laube wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden wird auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt.

