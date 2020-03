Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 29.03.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++

Weener - Am Samstag ist es in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:25 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Mühlenstr. zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 65-jähriger Rheiderländer hat seinen Pkw VW Golf Plus in der Farbe Blau abgestellt, um einkaufen zu gehen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam fiel ihm auf, dass er am hinteren linken Kotflügel einen frischen Schaden hatte. Ein Beteiligter, der diesen Schaden vermutlich bei einem Parkvorgang verursacht hatte, war nicht mehr vor Ort festzustellen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

