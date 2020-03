POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.03.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Bedrohung zum Nachteil der Agentur für Arbeit ++ Diebstahl aus Pkw ++ Autofahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss ++

Weener / Leer - Bedrohung zum Nachteil der Agentur für Arbeit

Weener / Leer - Am Mittwochnachmittag rief ein 53-jähriger Mann aus Weener bei der Agentur für Arbeit in Leer an, die derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen ist. Das geführte Gespräch wechselte ersten Erkenntnissen zufolge schlagartig in eine bedrohliche Art. Der Mann drohte den Beamten der Agentur für Arbeit mit dem Tod. Weiterhin drohte er mit einem Lkw in das Gebäude zu fahren. Polizeibeamte suchten den alkoholisierten Mann an seiner Wohnanschrift auf und führten eine Gefährderansprache durch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Gegen den Weeneraner wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weener - Diebstahl aus Pkw

Weener - Am Mittwoch kam es in der Zeit von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen bislang unbekannte Täter im genannten Zeitraum eine Scheibe des Pkw ein und entwendeten eine darin befindliche Handtasche. In der Handtasche selbst befanden sich keine Wertgegenstände. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten. Die Polizei weist aus diesem Grund erneut ausdrücklich darauf hin, dass keinerlei Gegenstände, die den Anschein möglichen Diebesgutes erwecken können, im Fahrzeuginneren aufzubewahren.

Emden - Autofahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss

Emden - Am Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte gegen 18:50 Uhr einen 54-jährigen Mann aus Emden als Fahrer eines Pkw Honda. Zuvor wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass der Fahrer des Pkw Honda in Schlangenlinien entlang der Philosophenstraße gefahren sei. Die Beamten konnten den 54-jährigen Mann in der Gottfried-Keller-Straße kontrollieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

