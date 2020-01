Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgängerin erleidet Verletzungen bei Verkehrsunfall

Neuss (ots)

Am Freitagmorgen (10.01.), gegen 8 Uhr, alarmierten Unfallzeugen Polizei und Rettungskräfte. An einer Kreuzung in Weckhoven hatte ein 41-jähriger Kraftfahrer mit seinem Auto beabsichtigt, aus der Straße "Am Palmstrauch" kommend nach links auf die Grevenbroicher Straße abzubiegen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah er dabei eine 46-jährige Passantin, die zu diesem Zeitpunkt bei Grünlicht zeigender Fußgängerampel die Straße überquerte. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Neusserin Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

