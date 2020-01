Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Polizeieinsatz nach Bedrohung in Grevenbroich

Grevenbroich (ots)

Wie die Polizei mit Pressemitteilung vom 08.01.2020 - 22:36 Uhr mitteilte, nahmen Beamte einer Spezialeinheit, am Mittwochabend (8.1.) gegen 21 Uhr, einen 43-Jährigen Mann in seiner Wohnung widerstandslos fest, nachdem dieser gedroht haben soll, Mitarbeiter der Stadt Grevenbroich mit Waffen attackieren zu wollen. Da der 43-Jährige einen stark verwirrten Eindruck machte, veranlassten ein Bereitschaftsbeamter der Stadt und ein Arzt am selben Abend noch die Einweisung des Betroffenen in eine psychiatrische Fachklinik. Die polizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung dauern derzeit noch an.

