Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Diebstählen auf dem Friedhof: Gestohlenes Bronzebäumchen aufgefunden

Neuss-Reuschenberg (ots)

Mit Pressemeldung vom 06.01.2020 - 13:19- berichteten wir über mehrere Diebstähle auf dem Reuschenberger Friedhof an der Finkenstraße, zwischen dem 31.12.2019 und dem 05.01.2020.

In dieser Zeit entwendeten Unbekannte Figuren, Skulpturen und Vasen aus Bronze. Spaziergänger fanden nun ein Bronzebäumchen (das in der Ursprungsmeldung abgebildet ist) in Friedhofsnähe auf und übergaben es der Friedhofsverwaltung. Die geschädigte Familie wird in Kürze ihr Eigentum zurückerhalten. Das Kriminalkommissariat 22 in Neuss ermittelt weiter und sucht Zeugen der Straftaten auf dem Friedhof. Hinweise unter 02131 300-0.

