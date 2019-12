Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Burrweiler - Tageswohnungseinbruch

Bild-Infos

Download

Burrweiler (ots)

Unbekannte sind gestern in der Zeit zwischen 14 Uhr und 22 Uhr in ein Wohnanwesen in der Waldstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten dabei ein Fenster auf, stiegen in das Objekt ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Ersten Ermittlungen zufolge ist Schmuck weggekommen. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 9550 oder mit der Kriminalpolizei Landau unter 06341 2870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell