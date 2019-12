Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizei sucht Radfahrer nach Unfall mit Radfahrerin

Landau,11.12.2019 13:45 Uhr (ots)

Am heutigen Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in der Forststraße in Landau. Beide Radfahrer befuhren unberechtigt den Bürgersteig. Aufgrund eines geparkten Lieferfahrzeugs sahen sich der unbekannte Radfahrer und die 23-jährige Radfahrerin aus Landau zu spät und kollidierten. Nach einer kurzen Rücksprache setzte jeder einvernehmlich seinen Weg fort. Etwa 300 Meter später bemerkte die 23- jährige Radfahrerin, dass sie an den Fingern blutete, woraufhin ihr Kreislauf kollabierte. Durch Kommilitonen wurde der Rettungsdienst und durch diesen die Polizei verständigt. Die 23-jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Landauer Krankenhaus eingeliefert. Zur vollständigen Unfallaufnahme bittet die Polizei Landau den unbekannten Radfahrer sich auf hiesiger Dienststelle zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

