Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Am Kronwerk, 1012.19, 16.00 Uhr Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landau (ots)

Ein Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am 10.12.19, gegen 16.00 Uhr in Landau, Am Kronwerk, einer Kontrolle unterzogen. Nach seiner Fahrerlaubnis gefragt, verstrickte sich der 59-jährige immer mehr in Widersprüche und händigte schließlich eine ältere Fahrerlaubnis aus. Diese war allerdings schon vor längerer Zeit entzogen worden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell