Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop/Waltrop/Datteln: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Montag, gegen 17.30 Uhr, fuhr eine 55-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen auf der Theodor-Körner-Straße in Richtung Hochstraße. Als sie in Höhe der Einmündung Theodor-Körner-Platz war, bog ein ihr entgengenkommender Kleinwagen in die Straße Theodor-Körner-Platz ab und fuhr ihr dabei in die linke Fahrzeugseite. Dabei entstand 2.000 Euro Sachschaden. Der Fahrer fuhr weiter in die Straße Theodor-Körner-Platz, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet haben soll und nicht mehr am Unfallort angetroffen wurde, wird gebeten sich bei der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bottrop

Montag, in der Zeit von 9 bis 9.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Hinterhof eines Wohnhauses an der Gladbecker Straße 300 einen geparkten schwarzen Skoda Citigo an. Dabei wurde der Skoda hinten rechts beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Am Auto wurde weiße bis gräuliche Fremdfarbe gesichert.

Waltrop

Montag, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Raiffeinsenplatz, zwischen einem Lebensmittelgeschäft und der Sparkasse geparkten grauen KIA Carens an und flüchtete. Am KIA entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Datteln

In der Zeit von Sonntag, 16 Uhr bis Montag, 14 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer ein auf der Eichenstraße geparkten silberfarbenen VW Golf. Dabei entstand 2.000 Euro Sachschaden am Golf. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Stadt Bottrop) und Herten (für die Städte Recklinghausen, Waltrop und Datteln) unter Tel. 0800/2361 111.

