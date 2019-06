Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode

Oerbke: "Räderwerk" - Polizei durchsucht und findet Drogen sowie eine erhebliche Anzahl Hehlerware

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.06.2019

05.06 / "Räderwerk": Polizei durchsucht und findet Drogen sowie eine erhebliche Anzahl Hehlerware

Walsrode / Oerbke: Im Rahmen der Kooperation "Räderwerk" durchsuchten Polizeibeamte des Heidekreises am Mittwoch Objekte in Walsrode und Oerbke und nahmen in diesem Zusammenhang eine Person fest. Unterstützt wurden sie dabei von Polizeibeamten der Bereitschaftspolizei und Diensthundeführern. Aufgrund von Erkenntnissen, die im Rahmen eines geführten Verfahrens wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erlangt wurden, setzten die Fahnder am Mittwochmorgen vier Durchsuchungsbeschlüsse um. Bei den Durchsuchungsobjekten handelte es sich um eine Bar und eine Wohnung in Walsrode sowie zwei Privatobjekte in Oerbke. Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von etwa 270 Ecstasy-Tabletten. Außerdem konnten die Ermittler rund 120 hochwertige Werkzeuge und weitere Gegenstände beschlagnahmen, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich um sogenannte Hehlerware handelt. Ein 37jähriger Tatverdächtiger aus Walsrode wurde festgenommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

"Räderwerk" steht für einen Zusammenschluss verschiedenster Behörden und Entscheidungsträger im Heidekreis, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in einem ganzheitlichen Bekämpfungsansatz eng vernetzt neben der Rockerkriminalität ebenso gegen kriminelle Familienstrukturen konsequent vorzugehen. Die Kooperationspartner sind der Meinung, diesem Phänomen, das unter anderem durch Ablehnung bestehender Normen und Gesetze sowie kriminelles Verhalten gekennzeichnet ist, offen und entschlossen bei niedriger Einschreitschwelle entgegenzutreten.

