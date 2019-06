POL-HK: Walsrode: Diebstähle aus Garten; Bockel: Radlader entwendet - Zeugen gesucht; Bad Fallingbostel: Fenster der Kindertagestätte aufgehebelt; Munster: Spielekonsole gestohlen

Polizeiinspektion Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.06.2019 Nr. 1

05.06 / Diebstähle aus Garten

Walsrode: Im Laufe der vergangenen sieben Tage entwendeten Unbekannte zu unterschiedlichen Zeiten aus einem Garten an der Straße Am Kloster eine weiße Steinfigur (Mädchen) und einen Gartenschlauch. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zum Verbleib der Gegenstände nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

05.06 / Radlader entwendet - Zeugen gesucht

Bockel: In der Zeit zwischen Dienstag, 14.00 und Mittwoch, 16.30 Uhr entwendeten Unbekannte einen gelben Radlader, der auf einer Grünfläche in Bockel abgestellt war. Das Fahrzeug der Marke Kramer konnte in einem etwa zwei Kilometer entfernt gelegenen Waldstück wieder aufgefunden werden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Wietzendorf unter 05196/607 in Verbindung zu setzen.

05.06 / Fenster der Kindertagestätte aufgehebelt

Bad Fallingbostel: In der Zeit zwischen Montagabend und Mittwochmorgen hebelten Einbrecher ein Fenster der Kindertagesstätte am Edith-Stein-Weg auf. Hinweise auf ein Betreten des Objekts wurden nicht gefunden. Der Schaden am Fenster wird auf rund 300 Euro geschätzt.

05.06 / Spielekonsole gestohlen

Munster: Diebe entwendeten in der Nacht zu Mittwoch, gegen 02.00 Uhr aus einer Erdgeschosswohnung an der Danziger Straße eine Spielekonsole. Wie sie in die Wohnung gelangten ist unklar. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

05.06 / Betrunken zur Polizei gefahren

Soltau: Am Mittwochabend erschien ein 44jähriger Mann aus Hameln in einer anderen Angelegenheit bei der Polizeidienststelle in Soltau. Da bei ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde, befragten ihn die Beamten zu einer möglichen Fahrt mit einem Fahrzeug. In der Folge verwickelte er sich in Widersprüche und räumte schließlich ein, mit dem Auto gekommen und es auf einem nahegelegenen Discounter-Parkplatz abgestellt zu haben. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,33 Promille. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Außerdem leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

