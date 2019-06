Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Lorbeerbaum gestohlen; Walsrode: Wohnungseinbruch misslingt; Walsrode: Arbeit angeboten und in Wohnung eingebrochen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.06.2019 Nr. 1

01.06 / Lorbeerbaum gestohlen

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten von Freitag auf Samstag aus einem Hausflur an der Vogteistraße einen zwei Meter hohen, künstlichen Lorbeerbaum. Der Wert beträgt 290 Euro. Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizei unter 05162/9720 entgegen.

02.06 / Wohnungseinbruch misslingt

Walsrode: In der Zeit zwischen Mittwoch und Sonntag versuchten Unbekannte durch Hebeln an der Tür in eine Wohnung an der Moorstraße zu gelangen. Es blieb beim Versuch - die Wohnung wurde nicht betreten. Der Schaden an der Tür wird auf rund 200 Euro geschätzt.

03.06 / Arbeit angeboten und in Wohnung eingebrochen

Walsrode: Drei unbekannte Täter boten einem älteren Ehepaar aus dem Ulmenweg in Walsrode am Montagmittag Säuberungsarbeiten der Grundstücksauffahrt an. Während einer der Männer die Preisverhandlung führte, fing ein anderer bereits mit der Arbeit an. Zeitgleich drang der Dritte gewaltsam in die Wohnung der Opfer ein. Diebesgut wurde vermutlich nicht erlangt. Hinweise zu den Tätern nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191/93800 entgegen.

03.06 / Am Stauende aufgefahren - Drei Verletzte

Bad Fallingbostel / A7: Am Montag, gegen 14.50 Uhr kam es auf der A 7, Höhe Anschlussstelle Bad Fallingbostel, Richtung Hannover zu einem Verkehrsunfall am Stauende, bei dem eine Person schwer und zwei leicht verletzt wurden. Ein 47jährigen Mann aus Wennigsen war vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen stehenden Omnibus gefahren. Er wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die zwei einzigen Insassen des Busses zogen sich durch den starken Aufprall lediglich leichte Verletzungen zu. Alle Drei kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Der Gesamtschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell