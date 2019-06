Polizeiinspektion Heidekreis

Munster - Sachbeschädigung am Schulzentrum Schützenwald

Im der Zeit zwischen 31.05.2019, 14:00 Uhr bis 01.06.2019, 07:00 Uhr kletterten bislang unbekannte Beschuldigte auf mehrere Dächer des Schulzentrums Am Schützenwald in Munster, zerstörten einige Lichtkuppeln, beschädigten diverse Blitzableiter, Fallrohre und Dachrinnen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192 - 9600.

Munster - Fahren unter Einfluss von Drogen

Ein 39-jähriger Munsteraner wurde am 31.05.2019 in den Abendstunden im Bereich Neumärker Platz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass das Fahrzeug unter dem Einfluss von Kokain geführt wurde. Entsprechende Verfahren wurden nach der erfolgten Blutprobenentnahme eingelei-tet und die Weiterfahrt untersagt.

Soltau - Verfolgungsfahrt

Am 31.05.2019 kurz vor Mitternacht entzog sich ein 21-jähriger Fahrzeugführer in Ellingen einer Verkehrskontrolle durch Flucht. Nach kurzer Verfolgungsfahrt konnte der PKW angehalten werden. Der Fahrzeugführer räumte ein, den PKW unter dem Einfluss von Marihuana geführt zu haben. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme, die Einleitung entsprechender Verfahren und die Untersagung der Weiterfahrt.

Soltau und Heber - Hinweise erbeten

Am Vatertag, 30.05.3019 zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr, kam es in Heber (Orts-durchfahrt) und in der Winsener Straße zu mehreren Verkehrsgefährdungen durch einen weißen Audi A4 Avant. Gesucht werden Zeugen der Vorfälle. Insbesondere ein Mann mit einem Kind, welche durch den PKW an einer Verkehrsinsel in der Winsener Straße gefährdet wurden. Hinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191-93800.

Bad Fallingbostel - Trunkenheitsfahrt

Am Freitagnachmittag wurde durch Verkehrsteilnehmer ein Sattelzug mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Dieser konnte kurz darauf durch Beamte des PK Bad Fallingbostel auf einem Parkplatz an der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich Soltau festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle des 59-jährigen ungarischen Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Bad Fallingbostel - brennender Müllcontainer

Am Samstagabend wird durch bislang unbekannte Personen vermutlich mutwillig ein Papiercontainer in Bad Fallingbostel in der Düshorner Straße in Brand gesetzt. Dieser kann rechtzeitig gelöscht und somit die Entstehung größerer Schäden verhindert werden. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei in Bad Fallingbostel (05162/972-115).

Schwarmstedt - Boden und Wände mit Farbe beschmiert

In der Zeit von Donnerstag, 30.05.2019, 10 Uhr bis Freitag, 31.05.2019, 08 Uhr, beschmierten unbekannte Täter zum einen in der Straße Am Beu mehrere Wände der KGS-Schwarmstedt und zum anderen den Boden des Eingangsbereiches eines nahegelegenen Elektromarktes in der Kirchstraße mit pinker Markierungsfarbe. Die Polizei Walsrode erbittet Hinweise unter 05161-984480.

