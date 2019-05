POL-HK: Schwarmstedt: Erixx-Bedienstete angegriffen; Schwarmstedt: Fahrradfahrer übersehen

Polizeiinspektion Heidekreis

28.05 / Erixx-Bedienstete angegriffen

Schwarmstedt: Am Dienstagmittag wurden ein 34jähriger und ein 25jähriger Erixx-Bediensteter am Bahnhof Schwarmstedt im Zug Opfer einer Körperverletzung. Ein polizeibekannter Mann aus Hodenhagen versetzte dem Fahrdienstleiter eine sogenannte Kopfnuss und dem Fahrgastleiter einen Schlag in den Nacken. Der 34-Jährige erlitt durch den Kopfstoß eine Platzwunde und kam in ein Krankenhaus. Bei Eintreffen der Polizei beleidigte der Täter eine Polizeibeamtin auf unflätige Weise. Grund für das Verhalten war, dass der Hodenhagener bei der Kontrolle keinen Fahrschein vorweisen konnte. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet.

28.05 / Fahrradfahrer übersehen

Schwarmstedt: Ein Pkw-Fahrer aus Schwarmstedt übersah am Dienstag, gegen 12.05 Uhr an der Einmündung Parkweg / Celler Straße einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Der auf dem Radweg fahrende 60jährige Mann aus Wegeleben kam zu Fall, verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

